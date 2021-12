Veel boosteraarzelingen ondanks hoog priktempo, vooral jongeren twijfelen over ‘verwarrend verhaal’

Het spreekt niet vanzelf dat reeds gevaccineerden een afspraak maken voor de boosterprik. Van 13 tot 20 procent van deze groep is onduidelijk of zij de derde prik wel willen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ongeveer de helft van de honderden dagelijkse gesprekken met de Twijfeltelefoon ging de afgelopen week over de booster.

Rotterdam

De twijfels leven vooral bij jongeren, laat een recente RIVM-peiling zien. Van de gevaccineerden onder de 40 jaar oud twijfelt ruim een kwart. Onder gevaccineerde 70-plussers daarentegen is het aandeel twijfelaars verwaarloosbaar.

De ‘boostertwijfelaars’ zijn een nieuwe doelgroep voor de Twijfeltelefoon, die zich richt op twijfelaars ten opzichte van coronavaccinaties in het algemeen. De telefoonlijn voor met name medische vragen over vaccinaties wordt bemenst door medisch geschoolden en medisch studenten. ‘Blijkbaar is het niet vanzelfsprekend dat iemand die zich heeft laten vaccineren, ook de boosterprik haalt’, zegt initiatiefnemer Robin Peeters, internist bij het Erasmus MC. ‘Zo veel twijfel over de boosterprik had ik ni..

