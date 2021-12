Van rijdende winkel tot hakselaar en kraanvoertuig: voor 1 januari moeten ze een RDW-registratie hebben

Eigenaren van (land)bouwvoertuigen, motorrijtuigen met een beperkte snelheid of getrokken materieel, moeten uiterlijk 1 januari hun voertuig hebben geregistreerd bij de RDW. Het kan bijvoorbeeld gaan om een tractor, maar ook om een golfkar met laadbak of een grasmaaier.

Zoetermeer

Waarom is registratie nodig?

Zo is makkelijker te achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is. Dat is handig bij bijvoorbeeld diefstal. Of als het voertuig betrokken raakt bij een verkeersongeval. Met de voertuigregistratie door de RDW voldoet Nederland aan de Europese wetgeving.

Voor welke voertuigen geldt deze registratieplicht vanaf 1 januari 2022?

Het gaat om landbouwvoertuigen, zoals bijvoorbeeld tractoren, shovels en mobiele kranen die zich op de openbare weg begeven. Ook getrokken (land)bouwmaterieel vereist een aparte registratie. Daarnaast kan het gaan om bepaalde typen grasmaaiers of golfkarretjes met een laadbak. De RDW adviseert om voor zulke gemotoriseerde voertuigen – doorgaans ‘vanaf 6 kilometer per uur’ – na t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .