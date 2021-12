Aantal IC-opnames en besmettingen daalt • Omikron is dominante virusvariant in België

Welkom in het coronablog. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het coronanieuws, uit binnen- en buitenland.

Kort overzicht:

• Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met acht gedaald tot 533. Dat is het laagste aantal sinds 26 november.

• Op de wegen vanuit Nederland naar België is het al de hele maandag opvallend druk. Veel mensen lijken te willen profiteren van het feit dat in België winkels en café’s open mogen zijn.

• De GGD adviseert met klem geen boosterprikken over de grens te halen. Dit kan problemen opleveren bij de registratie in de CoronaCheck-app.

