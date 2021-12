Hoolwerf en Verweij winnen op natuurijs

Noordlaren

Bart Hoolwerf heeft met overmacht de eerste marathon op natuurijs bij de mannen gewonnen. De schaatser troefde na honderd rondjes op de ijsbaan van Noordlaren in de eindsprint zijn medevluchters af. Hij leverde een waar kunststukje. Hij reed in de middag een persoonlijk record op de 5000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi en was vervolgens in de avond onnavolgbaar op de marathon. Maaike Verweij was bij de vrouwen de sterkste na zestig ronden in de massasprint. Zondagmorgen vroeg bleek het ij in Noordlaren met 3 centimeter dik genoeg voor de marathon. <