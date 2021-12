Hoge Raad verklaart hoge spaarbelasting in box 3 onwettig

Den Haag

De Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, maakte op vrijdag korte metten met de vermogensrendementsheffing, ook wel bekend als de spaartaks. Die is volgens de Raad discriminerend, over het algemeen veel te hoog en daarmee in strijd met het mensenrechtenverdrag. De Belastingdienst moet de te veel geïnde belasting terugbetalen. Vooral het terugbetalingsbevel van de Hoge Raad is een onaangename verrassing voor het ministerie van Financiën, dat spreekt van een ‘arrest met een grote impact’. Waarschijnlijk moet de Belastingdienst de belastingaanslag van minstens 60.000 spaarders neerwaarts corrigeren en deze burgers geld teruggeven. Mogelijk kunnen nog veel meer spaarders, tot wel 1,5 miljoen mensen, op grond van dit arrest bela..

