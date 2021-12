Wappie woord van 2021 bij Onze Taal

Den Haag

De leden van Genootschap Onze Taal hebben wappie gekozen tot ‘Onze Taal-woord van 2021’. Dat maakte de directeur van Onze Taal, Vibeke Roeper, bekend in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. Een wappie is ‘een persoon die een andere kijk op de feiten heeft, bijvoorbeeld als het gaat om het pandemiebeleid, en die daarom soms raar wordt gevonden’. Deze mensen gebruiken wappie vaak zelf ook als geuzennaam. Het woord karakteriseert het jaar 2021 het best, vinden de leden: het is een afspiegeling van het ingrijpende coronabeleid en de kritiek daarop. <

