Glazen Huis brengt 2 miljoen euro op

Amersfoort

De terugkeer van het Glazen Huis van 3FM Serious Request heeft 2.000.813 miljoen euro opgebracht. Dat werd vrijdagmiddag duidelijk tijdens de finale van de goededoelenactie van het radiostation. Het bedrag is hoger dan vorig jaar, toen er 1,6 miljoen werd opgehaald. De dj’s kwamen vrijdagmiddag na zeven dagen het Glazen Huis in Amersfoort weer uit. Een week lang maakten zij daar radio en draaiden ze verzoekplaten waarmee geld werd opgehaald voor het Wereld Natuur Fonds. <

