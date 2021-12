Els Borst-prijs voor gynaecologe Bongers

Maastricht

Gynaecologe Marlies Bongers krijgt de Els Borst Oeuvreprijs van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. Bongers is hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en werkt in de maatschap gynaecologie van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. ‘Ze heeft er haar levenswerk van gemaakt om menstrueel bloedverlies bespreekbaar te maken en om menstruatiestoornissen te onderzoeken en te behandelen’, verklaart de VNVA. <

