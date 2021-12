Gouden kans op oudejaarsavond

Met Kerst wordt er over de geboorte van Jezus gepreekt en met Pasen over zijn opstanding uit het graf. De tekstkeuze hoeft niet moeilijk te zijn. Met preken op oudejaarsdag ligt dat anders. Het vieren van oud en nieuw is van oorsprong een heidens gebruik, waarover in de Bijbel niets te vinden is.

In de laatste week van het jaar zullen veel voorgangers dus weer speuren naar een toepasselijke, niet te voorspelbare bijbeltekst om het oude jaar mee uit te luiden. Zij kunnen zich spiegelen aan Cornelis van Koetsveld, een van de grootste predikers uit de negentiende eeuw. Van Koetsveld, predikant in Schoonhoven en later in Den Haag, was weken, ja maanden bezig met het voorbereiden van zijn oudejaarspreek. Hij is de auteur van De Oudejaars-a..

