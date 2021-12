Juristen verwachten meer vaccinatiedrang in 2022: ‘Verplichte prik past niet in onze cultuur’

2022 wordt het jaar van meer vaccinatiedrang, verwachten juristen. Gezondheidsjurist Martin Buijsen denkt dat het in Nederland niet verplicht wordt om je te laten vaccineren tegen corona. ‘Nederlanders zijn al goed gevaccineerd in vergelijking met inwoners van andere landen.’

De optie voor een vaccinatieplicht in Nederland ligt serieus op tafel. 'Maar waarom zou je het willen? Nederlanders zijn al goed gevaccineerd tegen corona in vergelijking met inwoners van andere landen.'

Rotterdam

Nee, er zijn geen plannen voor een vaccinatieplicht, verzekert premier Mark Rutte. Toch wil hij zo’n plicht ook niet uitsluiten. Daar kwam onlangs het advies van de drie ‘economische’ ministeries (Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken) bij: zij willen dat het kabinet de voor- en nadelen van een vaccinatieplicht onderzoekt, omdat de schade door lockdowns vanwege het coronavirus ‘gigantisch’ is. De keuze is uiteindelijk aan het parlement. Maar wat eerder ondenkbaar leek in Nederland, ligt nu serieus op tafel.

rechten beschermen

Grondrechten moeten soms worden ingeperkt om een ander grondrecht te beschermen, zegt Roland Pierik, hoofddocent rechtsfilo..

