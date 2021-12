Dit zijn onze tien best gelezen verhalen uit de rubriek Nieuws & Achtergronden van 2021

2021 is bijna voorbij, hét moment om terug te blikken op dit bijzondere jaar. Hieronder vindt u een selectie van de best gelezen verhalen uit de rubriek Nieuws & Achtergronden.

Deze best gelezen geloofsverhalen zijn niet alleen artikelen met hoge bezoekcijfers, maar ook verhalen met een bovengemiddeld lange leestijd. Van een reportage in het Duitse Bad Neuenahr na natuurgeweld, tot het vertrek van Pieter Omtzigt bij het CDA en de Great Reset.

1. Hoe Mike Pence naar zijn ‘Nee’ tegen Trump en tegen Pelosi toeleefde

Als er iemand is die bij de naam Mike Pence blij wordt, is het Joe Biden. Pence was dan ook meer dan welkom bij de inauguratie van Biden. Die noemde het ‘een eer hem erbij te hebben’. Want Pence heeft twee cruciale beslissingen genomen die Bidens inauguratie niet alleen ..

