Onzekerheid heerst in noodopvang

Groningen

Op de kade langs het Oude Winschoterdiep, aan de rand van de stad Groningen, genieten een paar mannen van het winterse zonnetje. Voor hen in het kanaal ligt de ‘Bellissima’, het riviercruiseschip waarop zij en andere asielzoekers wonen. Mostafa Alqadassi (32) fietst langzaam rondjes over de kade. Dit is de vierde locatie waar hij woont, sinds hij in augustus in Nederland aankwam, vertelt de Jemeniet. Toch klaagt hij niet. ‘Het is hier niet zo slecht als ze je hebben verteld’, zegt hij uit zichzelf. ’Maar we zijn wel met veel mensen en we hebben niet zoveel privacy.’

‘Toen we zagen dat het in Ter Apel zo mis ging, hebben wij als provinciehoofdstad besloten onze buren te helpen’, zegt verantwoordelijk wethouder Isabelle Diks. ‘In e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .