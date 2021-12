Koude Oorlog

Voorlichtingsfilmpjes uit de jaren vijftig spreken boekdelen: de angst voor het Rode Gevaar is groot. Oost en West houden elkaar gevangen in een wapenwedloop. Dat merken we ook in Nederland. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen beschermen ons vanuit Soesterberg. Op land is er de IJssellinie, een strikt geheim plan om een groot deel van ons land onder water te zetten als de Russen komen. In de jaren zestig ontstaat twijfel. En protest, bijvoorbeeld tegen het opslaan van atoomwapens. Het blijft uiteindelijk bij dreiging. Oorlog komt er niet. Een oud-militair ziet het zo: ‘In de Koude Oorlog zijn er geen vijandigheden geweest – dankzij de Koude Oorlog.’

