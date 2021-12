‘We Gaan ze Halen’ boekt succes met crowdfunding

Actiegroep We Gaan ze Halen heeft via een crowdfundingsactie bijna 25.000 euro opgehaald, waardoor zeven Afghanen hun land kunnen verlaten.

Amsterdam

Het geld was binnen een etmaal al binnen en wordt gebruikt om tickets, visa en uitreispapieren te betalen. Hiervoor is per persoon 3500 euro nodig. Het gaat om drie zussen, alle drie topsporters, en hun familie. Ze zullen binnenkort het land verlaten en ‘naar een veilige plek in Europa worden gebracht’, schrijft de actiegroep in een persbericht.

Het geld is onverwacht snel bij elkaar gebracht, zegt Johannes van den Akker, een van de initiatiefnemers van We Gaan ze Halen. ‘Via contacten die we eerder hebben opgedaan op Lesbos, kregen we te horen dat er meerdere vliegtuigen met mensen uit Afghanistan zouden vertrekken. Hier was nog plaats voor meer mensen, maar daarvoor was wel geld nodig.’ Van den Akker durft niet te zeggen ..

