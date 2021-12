Filosoof met aandacht voor theologie en poëzie Theo de Boer (1932-2021)

De Nederlandse filosoof Theo de Boer, die op 16 december op 89-jarige leeftijd overleed, was in Nederland een van de eerste ontdekkers van de Franse filosoof Emmanuel Levinas. Hij bereikte mensen buiten de academische wereld door bijdragen in dagblad Trouw over maatschappelijke vraagstukken.

Hij schreef een aantal boeken, waaronder het bekende boek De God van de filosofen en de God van Pascal (1989).

De Boer was jarenlang hoogleraar in de filosofische antropologie en haar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ook doceerde hij aan de Vrije Universiteit.

In zijn werk als filosoof vond De Boer poëzie belangrijk. Samen met Peter Henk Steenhuis schreef hij het boek Denken over dichten, dat in 2011 verscheen.

Ook theologie was voor hem van belang. De Boer groeide op in een gereformeerd predikantsgezin. ‘Mijn vader was wel gereformeerd, maar, naar eigen zeggen, niet gestileerd-gereformeerd. Mijn vader was meer een ‘ethische’ man. In die lijn ben ik eigenlijk gewoon verder gegaan’, zei De Boer in 2005 in een interview in het ..

