Scholensluiting leidt tot onomkeerbare schade. ‘Kinderen kunnen er hun leven lang last van hebben’

Voor het eerst in veertig jaar stijgt het aantal kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Elnathan Prinsen pleit daarom voor een heropening van de scholen direct na de kerstvakantie.

Utrecht

Als een van de weinigen durft Elnathan Prinsen de vraag aan. Wat is erger: geen plek voor kinderen op school of geen plek voor ouderen op de ic? ‘Het eerste. Kinderen kunnen hun leven lang last hebben van scholensluitingen.’

Wat is er aan de hand?

‘Sinds de coronapandemie stijgt het aantal kinderen en jongeren met serieuze mentale problemen in Nederland met zo’n 10 procent. Angst-, stemmings- en eetstoornissen komen nu dus veel vaker voor onder kinderen en jongeren tot 24 jaar dan in de afgelopen jaren.’

Hoe komt dat?

‘Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen. Vooral de scholensluiting heeft ernstige gevolgen, blijkt uit een Amerikaans onderzoek. School is ontzettend belangrijk voor kinderen en jongeren. Daar leren ze, gaan z..

