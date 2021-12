Zorgverleners dealen met intimidatie: ‘Familieleden van patiënten gaan steeds bizarder reageren’

Polarisatie rond corona of vaccinatie gaat aan zorgverleners niet voorbij. Regelmatig hebben zij te maken met intimidatie of bedreiging. Een ic-verpleegkundige en huisarts in opleiding over zorgen in woelige tijden. ‘We moesten de ic via de achterdeur verlaten om familieleden te ontlopen.’

Jessica, IC-verpleegkundige



Ic-verpleegkundige Jessica - beeld beeld Jessica

‘De eerste keer dat ik met intimidatie te maken kreeg, was via twitter. Ik kijk daar altijd om op de hoogte te zijn van het nieuws, maar toen we met covid te maken kregen, zag ik veel nepnieuws voorbij komen. Daarop ben ik mijn eigen ervaringen als ic-verpleegkundige gaan delen.’

‘Op twitter wordt gezegd dat ik een fake-account zou hebben en helemaal niet in de zorg werk. Ook proberen mensen te achterhalen waar ik werk. In mijn mailbox krijg ik berichten met de strekking: we weten waar je woont, we komen je opzoeken en op je knieën dwingen om excuses te maken. Soms word ik mevrouw Mengele genoemd. Toch ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .