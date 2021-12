Hoe het Aziatisch boeddhisme zich aanpast aan de Nederlandse polder

Nijmegen

De tuinkabouter is op veel plaatsen vervangen door het boeddhabeeld. Tuincentra verdienen goed aan boeddha’s. Je treft ze ook aan in sportscholen en sauna’s - overal waar men ontspanning en zen wil uitstralen. Een lichaam in balans.

In de vijf afleveringen van Boeddha in de polder (KRO-NCRV) gaat Joris Linssen deze week op zoek naar boeddhistische spiritualiteit in Nederland. Hij klopt aan bij bekende Nederlanders, zoals voetbaltrainer Gertjan Verbeek en comédienne Martine Sandifort. Hij vraagt willekeurige mensen waarom ze een boeddhabeeld in de tuin hebben staan. En Linssen probeert de spiritualiteit zelf uit, doet ademhalingsoefeningen, duikt zelfs in een ijsbad.

Niet al deze praktijken hebben evenveel met bo..

