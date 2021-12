Coronafabels en vaccinatieroddels van Alzheimer en ALS tot Zweden

Middenin alweer de derde coronawinter gonst het van de halfware roddels en desinformatie over het virus en de vaccins ertegen. Tijd voor een stand van zaken in vogelvlucht, van A tot Z. Handig voor als het hoog oploopt tijdens het kerstdiner.

Een bingokaart met de meest herhaalde misverstanden over corona erop. Een poster met daarop wat er nou wel of niet klopt van allerlei vaccinatie- en coronageruchten. Of nee, een ‘handboek’ met daarin ‘alle antwoorden voor twijfelende ongevaccineerden’. Het is een verzoek dat ik nogal eens krijg.

Want ja: corona is echt dodelijker dan de griep en vaccins zijn wel degelijk gewoon goedgekeurd voor gebruik. En nee, de hoofdredacteur van de Volkskrant heeft niet beloofd de lijn van het RIVM te verdedigen, het middel ivermectine werkt helaas écht niet tegen corona en er is geen enkele aanwijzing dat coronavaccins het aantal miskramen verhogen.

Nu het virus alweer twee jaar de wereld ontwricht, is er een parallel universum ontstaan ..

