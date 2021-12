Grenzen van mantelzorgers bereikt

Zeist

Een derde van de circa vijf miljoen mantelzorgers heeft het extra zwaar gekregen door de coronacrisis, waarschuwt belangenorganisatie MantelzorgNL op basis van een peiling via het Nationaal Mantelzorgpanel. Het gaat om de groep die voor een naaste zorgt die tevens te kampen heeft met tijdelijk verminderde professionele zorg. Dagbesteding, logeeropvang, verpleging en verzorging kwamen te vervallen, of zijn versoberd om het besmettingsrisico op corona te verkleinen. Het gevolg is dat in tachtig procent van de gevallen mantelzorgers besloten de ontstane gaten zo veel mogelijk te dichten, wat weer tot extra stress leidt, becijferde MantelzorgNL. Aan de peiling namen ruim vijfhonderd mantelzorgers deel. ‘Mantelzorgers voelen al bij..

