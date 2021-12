‘Groentesnoep’ wint het Gouden Windei

Hilversum

‘Groentesnoep’ van Nicolette van Dam is de winnaar van het Gouden Windei van 2021. Haar Yummy Veggie Candy van Let’s, zoals het product officieel heet, is door de Nederlandse consument gekozen als meest misleidende product van 2021, een prijs van voedselwaakhond foodwatch. Volgens foodwatch zijn de snoepjes misleidend, omdat er evenveel suiker in zit als in sommige andere snoepwaar. ‘Groentesnoepjes klinken te mooi om waar te zijn, en dat is het ook’, aldus foodwatch. Nicolette van Dam liet op Instagram weten dat deze prijs ‘nooit onze ambitie geweest is met Let’s’. <

