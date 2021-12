Kinderopvang krijgt schadevergoeding Stint

Woensdagochtend oordeelde de Raad van State (RvS) dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat een schadevergoeding moet betalen aan de gebruikers van de elektrische bolderkarren met een elektromotor van 800 watt.

Het kabinet besloot de elektrische bolderkar van de weg te halen na een ongeluk in 2018, waarbij vier kinderen omkwamen. De stint had problemen met de rem. De rechtbank oordeelde in maart dit jaar dat de Staat direct een schadevergoeding had moeten aanbieden aan scholen, omdat zij door het besluit vervangend vervoer moesten aanschaffen.

een punt zetten

De Brancheorganisatie Kinderopvang is tevreden met de vergoeding die gebruikers van de stint moeten krijgen voor het..

