Plan voor inzameling blikjes rammelt volgens milieuorganisaties

Minimaal 90 procent van de blikjes moet volgens de wet straks gescheiden worden ingezameld om te worden gerecycled. Door 15 eurocent statiegeld in te voeren, hoopt het kabinet te voorkomen dat afval in het milieu belandt, zoals nu met circa 150 miljoen blikjes per jaar gebeurt.

Die inzameling moet op duizenden punten gaan gebeuren. In het plan van het Afvalfonds staat onder meer dat die punten ‘nabij de supermarkt’ moeten komen. Ook op stations en tankstations en bijvoorbeeld bij sportverenigingen komen inzamelingspunten.

De milieuorganisaties zouden veel liever zien dat supermarkten blikjes gaan inzamelen, maar die zien daar niets in. Het kost ze ruimte en geld. Ook hygiëne is voor de supermarktbranche een bezwaar: blikjes zijn open in te..

