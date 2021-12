‘Mijn man vraagt 24 uur per dag zorg’

De coronacrisis zet de mantelzorg extra onder druk, merkt ook de 75-jarige mevrouw L. Vanhouten die zorgt voor haar man met niet-aangeboren hersenletsel. ‘Het is vloeken in de kerk, maar misschien moeten we toch nadenken over een algemene vaccinatieplicht.’

Utrecht

Het Utrechtse echtpaar Vanhouten heeft al vijftig jaar een huwelijksverbintenis. Dat is nogal een tijd, beseft de 75-jarige mevrouw L. Vanhouten aan de telefoon. ‘We mogen niet klagen, gezien alles wat we hebben meegemaakt’, besluit ze. Sinds 1994 kreeg haar man verschillende herseninfarcten, en dat zette hun leven op zijn kop. Van het ene op het andere moment werd Vanhouten mantelzorger. Een paar jaar later werd het een dubbelrol, toen hun inmiddels 50-jarige dochter posttraumatische dystrofie overhield aan een ongeval. De spierziekte beïnvloedt tot op de dag van vandaag haar leven, waardoor ook zij hulp nodig heeft. ‘Ze woont vlakbij, ik verdeel de dag in tweeën qua zorg voor mijn man en haar.’ Dat dit al jaren haar leven is, he..

