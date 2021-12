Amersfoortse wethouder: ‘Seance had nooit mogen gebeuren’

‘Dit had nooit mogen gebeuren’, aldus de Amersfoortse wethouder Kees Kraanen dinsdagavond tijdens een raadsvergadering over de seance op de begraafplaats Rusthof.

De seance was onder andere bij het kinderhofje op de begraafplaats in Leusden.

Amersfoort

Volgens de wethouder is het onbegrijpelijk dat een paranormaal onderzoek op de begraafplaats werd toegestaan. ‘Was mij maar de vraag gesteld of zo’n onderzoek mocht, was de directeur van de begraafplaats maar bij mij gekomen. Dan had ik maar één antwoord gegeven: Nee!’, aldus de wethouder Stedelijk Beheer. ‘Ik vind het vreselijk dat dit onder mijn verantwoordelijkheid is gebeurd.’ De directeur van Rusthof, die toestemming gaf, is begin deze maand op non-actief gesteld. Hij zal waarschijnlijk niet meer terugkomen als directeur van de begraafplaats, aldus Kraanen.

‘De waarde van een rust van een graf is diep aangeraakt door de bijeenkomst’, aldus burgemeester Lucas Bolsius. Voor de vergadering waren alle raadsleden een momen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .