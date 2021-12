CU vernieuwt en gaat niet door met Blokhuis en Slob in kabinet

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers spreekt van ‘een afscheid van twee politieke vrienden die zich jarenlang en met ongekende inzet dienstbaar maakten aan onze christelijk-sociale missie’.

Slob en Blokhuis hebben beiden een lange geschiedenis in de lokale en landelijke politiek. Slob maakte in 1993 zijn entree in de gemeenteraad van Zwolle namens ChristenUnie-voorloper GPV, werd in 2001 ChristenUnie-Tweede Kamerlid in en was tussen 2011 en 2015 partijleider. Na een korte periode buiten de politiek werd hij in 2017 minister.

Blokhuis werkte sinds 1990 voor de Tweede Kamerfractie van de RPF, zat namens de ChristenUnie in de Gelderse Provinciale Staten en de gemeenteraad van Apeldoorn e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .