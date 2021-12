In dit woonzorgcentrum in Assen nemen studenten de zorg tijdelijk over van zwaar belast personeel

In woonzorgcentrum ArendState nemen studenten de zorg tijdelijk over van zwaar belast personeel. ‘Als je als student verpleegkunde juist nu het nodig is al niet wil helpen, klopt er iets niet.’

In de huiskamer van woonzorgcentrum ArendState in Assen heerst een gezellige bedrijvigheid. Een aantal rollatoren staat werkloos aan de zijkant van de ruimte geparkeerd. Aan tafel steekt de 83-jarige Toos Mulder-Driesens ingespannen en met de nodige precisie een dennentak in haar kerststukje. Met nog zes bewoners is ze deze dinsdagmiddag knus in de weer met het groen en de benodigde kerstballen. De bewoonster geniet zichtbaar van haar werk én van de nieuwe krachten die vandaag zijn aangeschoven. Het zijn veertien studenten verpleegkunde van het Hoornbeeck College uit Kampen, die het reguliere personeel voor drie dagen komen ontlasten. Zij zijn voor de gelegenheid tussen de ouderen gaan zitten en helpen een handje mee. ‘Heel gez..

