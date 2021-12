Volop initiatieven van huisartsen om eigen patiënten te ‘boosteren’, maar ministerie houdt de boot af

Huisartsen mogen volgens nieuwe afspraken hun eigen patiënten niet meer in de huisartsenpraktijk voorzien van een boostervaccinatie. Volgens het ministerie van Volksgezondheid en de landelijke GGD brengt een extra huisartsen-prikroute de zorgvuldige registratie van de boostercampagne in gevaar en leidt het tot onnodige verwarring wie de prikken uitvoert.

Huisarts Toosje Valkenburg: 'Elke prik is er één.’

Het ministerie maakte de nieuwe afspraken maandagavond bekend. Huisartsen kunnen de prikcampagne helpen door alleen hun ‘niet-mobiele thuiswonende ouderen’ te vaccineren, door vaccinatietwijfelaars te overtuigen en door te bij springen in de prikstraten zelf. Dat is volgens het ministerie de meest efficiënte manier om binnen enkele weken tijd 9,5 miljoen mensen te prikken. De huisartsen hadden voor de boostercampagne overigens zelf aangegeven geen prominente rol meer in de vaccinatiestrategie te willen spelen.

Toch leidt die beperkte inzet tot onbegrip en woede bij huisartsen in het land. Veel van hen hadden de afgelopen dagen juist het initiatief genomen om nog voor de Kerst of de jaarwisseling zo veel mogelijk van hun eigen patiënten te..

