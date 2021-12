Huisartsen geven eigen patiënten boosterprik, ‘maar het mag niet buiten de GGD om’

Nu de omikronvariant van het coronavirus in opmars is, gaan meerdere huisartsen ertoe over hun eigen patiënten een boosterprik te geven. Hierbij gaat het ook om mensen die te jong zijn om nu al door het RIVM uitgenodigd te worden. Voor zover bekend gebeurt dat steeds met instemming en ondersteuning van de regionale GGD. Maar de teugels voor de huisartsen worden voortaan wel wat aangehaald.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de overkoepelende GGD GHOR Nederland zeggen dat ze bestaande afspraken tussen huisartsen en GGD’en respecteren. ‘Maar we hebben als partijen afgesproken dat we nu kiezen voor de route en de plek waar boostervaccinatie het meest efficiënt kan en dat is bij de GGD GHOR’, voegt LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld er aan toe. Met andere woorden: de boosterprikken verlopen vooral via de vaccinatielocaties, daar zal alle aandacht voorlopig op gericht zijn. Initiatieven van huisartsen worden niet automatisch afgewezen, maar alleen als het niet afleidt van de prikstraten.

Een van de prikkende huisartsen is Lydia Voorkamp uit Den Haag. Met een collega heeft zij maandag ongeveer 2400 mensen van 18 tot 60 jaar oud uitgenodigd voor een boosterprik. Onder hen zijn ook kerngezonde mensen die eigenlijk nog niet aan de beurt zijn. Zij zouden normaal gesproken begin januari worden uitgenodigd. Voor het einde van januari zouden ze dan moeten zijn gevaccineerd. Zij kunnen woensdag langskomen op een plek in de stad voor hun oppepprik. ‘Het was een vrij spontane actie. Het is echt belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk een boosterprik krijgt vanwege omikron. Als alle huisartsen dit doen, is voor het einde van het jaar de hele bevolking gevaccineerd. Als we sneller waren geweest was de lockdown misschien niet nodig geweest.’

Behulpzaam

Voorkamp krijgt hulp van de regionale GGD, zegt ze. ‘We hebben het aan ze voorgelegd en zij zijn heel behulpzaam. Zij vullen de spuiten en rijden twee keer heen en weer om ze af te leveren.’ De GGD Haaglanden laat in een reactie weten: ‘Met deze huisarts zijn afspraken gemaakt, die komen wij na. Dat gaan we niet afzeggen omdat er iets anders is besloten. Maar een volgende keer mogen we niet meer zulke grote aantallen leveren.’

In Noord-Brabant willen huisartsen 60-plussers een boosterprik geven. Deze mensen zijn op grond van hun leeftijd al wel aan de beurt voor een oppepprik, maar daarvoor zouden ze naar een vaccinatielocatie van de GGD moeten gaan. Volgens de regionale zender Omroep Brabant hebben ruim honderd huisartsen aangeboden om nog voor de kerst zo’n 30.000 mensen een oppepprik te geven. Of zij daar toestemming voor krijgen, is nog niet duidelijk.

Afstemmen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt dat huisartsen hun prikacties altijd moeten afstemmen met de regionale GGD. ‘Het kan in geen enkel geval buiten de GGD’en om. Zij hebben de vaccins, daar kun je niet mee doen wat je wil. De GGD’en doen ook de registraties. Dat is belangrijk, anders krijg je weer gedoe dat de QR-code van iemand niet werkt, dat moet voorkomen worden.’

Huisartsenorganisatie Het Roer Moet Om riep eerder huisartsen op, als zij dat willen, te helpen met het prikken van hun patiëntenbestand. Maar niet iedereen heeft tijd. Bij de ene huisarts krijgen mensen wel een prik, bij de ander niet. ‘In principe is dat gek, maar bij de ene bakker kun je een wit casinobrood kopen en bij de andere niet. Elke prik die in een arm zit is er één’, zegt initiatiefnemer Toosje Valkenburg.