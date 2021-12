Ministeries: kijk naar prikplicht

Drie ministeries willen dat er op korte termijn onderzoek wordt gedaan naar een vaccinatieplicht, omdat de sociaal-maatschappelijke en economische schade van lockdowns ‘gigantisch’ is. Het kabinet sluit een prikplicht sinds een aantal weken niet meer uit, maar de departementen willen dat deze optie daadwerkelijk op tafel komt.

Den Haag

De ministeries van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid pleiten voor ‘scherpere keuzes in het vaccinatiebeleid’. Dat staat in een brief die demissionair zorgminister Hugo de Jonge zaterdag stuurde aan de Tweede Kamer.

In een gezamenlijke reactie aan deze krant laten de ministeries weten dat ze willen dat ‘op korte termijn de voor- en nadelen in kaart worden gebracht van manieren waarop mensen gestimuleerd of verplicht kunnen worden tot een vaccinatie en booster’.

‘het middel’

Reden hiervoor is dat het verhogen van de immuniteit via vaccinatie ‘de structurele uitweg uit de crisis’ is en ‘het middel tegen overbelasting van de zorg en ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen’.

Volgens d..

