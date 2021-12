VS komt terug op uitstootnormen

Washington

De VS draait versoepelingen van de uitstootnormen voor auto’s uit het tijdperk-Trump terug. Milieutoezichthouder EPA kondigde vereisten aan die autofabrikanten dwingen om de CO 2 -uitstoot van hun wagens met bijna 23 procent meer terug te brengen ten opzichte van normen die nog onder president Donald Trump waren ingesteld. Eerder was al duidelijk dat de regering van Joe Biden wilde dat er weer strengere regels zouden komen. EPA was in augustus al met een voorstel gekomen, maar daarin waren de vereisten nog iets minder streng dan de plannen die nu zijn gepresenteerd. <

