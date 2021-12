Kan boostercampagne nog sneller?

Nu Nederland liefst zo gauw mogelijk weer uit de lockdown wil, is het zaak om zo veel mogelijk tempo te maken met de boostercampagne. De GGD’en zetten deze week een miljoen prikken, maar is dat genoeg? Drie manieren om het boosteren sneller en efficiënter te organiseren.

Een GGD-medewerker plakt een pleister na het geven van een boosterprik in een vaccinatielocatie in Leiden. Â

1. Schaf de 15-minutenregel af

Elke gevaccineerde kent het ritueel. Prik halen, doorlopen naar een plastic stoel, selfie maken, scrollen op de telefoon, en na een kwartier naar de uitgang. Dat wachtkwartier (geadviseerd door het Europees Geneesmiddelenbureau en de WHO) dient om in de gaten te houden of er direct na de prik geen ernstige bijwerkingen optreden. Het heftigste bijeffect – een anafylactische shock, die zich uit in een combinatie van benauwdheid, lage bloeddruk, versnelde hartslag en soms verminderd bewustzijn – is in Nederland pas 88 keer bij bijwerkingencentrum Lareb gemeld. Oftewel: op elke miljoen vaccinaties komt de bijwerking drie keer voor. En 999.997 keer niet. H..

