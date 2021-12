Dedemsvaart

De tocht is de boeken ingegaan als ‘de Hel van 1963’. Bij de start was het 18 graden onder nul, met een ijskoude oostelijke wind. Paping finishte de tocht na 10 uur en 59 minuten in Leeuwarden, met 22 minuten voorsprong op zijn eerste achtervolger, Jan Uitham. Paping, die vooraf nauwelijks behoorde tot het rijtje van kanshebbers, zou later zeggen zoiets nooit te hebben meegemaakt. Naarmate de rit vorderde, werd het ijs slechter en ontnam de sneeuw het zicht van de deelnemers. Meerdere keren vroeg Paping aan een toeschouwer hoe ver het nog was. ‘Soms was het nog 6 kilometer, dan ineens weer 8’, vertelde hij daar later over. In december 1962 reed de in Dedemsvaart geboren Paping, in de omgeving van Spannenbu..

