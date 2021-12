Luchtmachtorkest helpt bij boostercampagne

Den Haag

Het hele orkest van de Koninklijke Luchtmacht gaat helpen bij het versnellen van de boostercampagne. Deze week worden de muzikanten opgeleid, waarna 25 van hen gaan werken als prikker en 30 gaan zorgen voor het aanmelden van de cliënten op de locaties. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie is deze hulp vanuit het orkest uniek. De 55 medewerkers horen bij de groep van 750 extra militairen die het ministerie vorige week extra beschikbaar stelde. Zij krijgen deze week allemaal hun opleiding tot vaccinatiemedewerker en worden dan naar verwachting ook al ingezet. Defensie heeft nu in totaal 1500 mensen voor de GGD’en, waarvan er ongeveer vierhonderd werken in de teststraten. Van de groep die vorige week extra beschi..

