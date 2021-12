Zitpandemie kost jaarlijks vele levens

Nederland verwaarloost de pandemie van lichamelijke inactiviteit, zegt ‘beweegprofessor’ Erik Scherder. In gesprek met verschillende ministeries heeft hij voorstellen gedaan om Nederlanders in beweging te krijgen, maar die zijn niet overgenomen.

Amsterdam

Door de lockdown zijn de mogelijkheden om te sporten verder beperkt. Alle sportscholen, gymzalen en zwembaden zijn sinds zondag gesloten tot zeker 14 januari. Alleen de zwemlessen aan kinderen gaan nog door vanwege de zwemveiligheid. Buiten sporten mag nog wel, maar volwassenen mogen dat maximaal met zijn tweeën doen en op anderhalve meter afstand van elkaar. Met een groepje volwassenen hardlopen of voetballen is dus verboden, terwijl sporten goed is voor de afweer en de stemming.

Waar hij zich wel over wil uitlaten, is het feit dat de overheid de coronapandemie voorbij laat gaan zonder directe maatregelen te treffen voor een verandering in leefstijl. Hij doelt op het wereldwijde gebrek aan beweging. ‘Mensen zitten te veel en zij..

