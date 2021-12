Automatiek met verse producten van het land

Fokke en Femmy de Jong openden in het najaar van 2020 een aardappelautomaat. De coronacrisis gaf de aardappelautomaat een vliegende start.

Ternaard

Aan de kant van de doorgaande weg in Ternaard, tegen de Waddenzeedijk in Friesland aan, staat op een bord: aardappelautomaat. Eronder, op een ander bord: Rode Star, Borgers, Irene’s, Bildtstar.

De borden staan voor de boerderij van Fokke en Femmy de Jong. Zij openden de automaat in het najaar van 2020. Als je het gebouwtje op het erf binnengaat, waan je je in een heuse automatiek, al worden hier geen vette snacks geserveerd, maar enkel en alleen gezonde en verse producten, in glazen vakken. Van spruiten tot rode kool, van uien tot eieren, van aardappelen tot kaas. Alle producten komen uit de regio.

boerderijwinkel

Voordat de automaat er was, had het echtpaar..

