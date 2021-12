Leraren Gomarus moesten ook homoseksuele collega’s melden

Den Haag

Dat blijkt uit stukken die het ministerie van Onderwijs openbaar heeft gemaakt. De regel stond vastgelegd in een interne notitie uit 2016. Als een personeelslid na een gesprek met het bestuur nog steeds zou ‘volharden in zijn leefwijze’, zou het bestuur overgaan tot een ‘oplossing van het dilemma’. Dit omdat het personeelslid de schoolvisie dan ‘niet geloofwaardig’ kon uitdragen.

gedwongen uit de kast

De scholengemeenschap met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel raakte in opspraak na berichtgeving door NRC over hoe kinderen gedwongen werden uit de kast te komen. In september maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het een onderzoek is gestart naar de scholengemeenschap,..

