Ondernemers in lockdown vrezen ‘gigantische impact’. ‘Door corona moet ik nu later met pensioen’

Erik Muthert - beeld nd

Wie: Erik Muthert (37)

Wat: eigenaar Sportschool Sportief 90 in Groningen

‘Dit is de derde keer in twintig maanden dat we als sportschool dicht moeten. De vorige keer duurde het een half jaar. En het is maar de vraag hoe lang het nu weer gaat duren. Dat is lastig te beoordelen met al die onzekerheden rond die omikronvariant van het virus. Binnen mogen we niks, we zijn daarom maar weer buiten op de parkeerplaats achter ons gebouw gestart met sporten in groepjes van twee.

We kunnen verder zowat niets, dat geldt ook voor onze andere twee locaties in Groningen en Drenthe. We zijn via Zoom wel weer met online Bodypump- en yogalessen voor thuis begonnen. De praktijk voor fysiotherapie ..