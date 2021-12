Recordaantal nieuwe besmettingen Spanje • Corona-werkstress stijgt fors bij gediplomeerde mbo’ers

Welkom in het coronablog. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het coronanieuws, uit binnen- en buitenland.

Kort overzicht:

• Het zogeheten reproductiegetal daalde in de afgelopen dagen naar 0,88, het laagste niveau sinds juli. Het RIVM verwacht dat het aantal positieve tests in de komende tijd weer stijgt door de omikronvariant.

• Het kabinet verwacht dat in het tweede kwartaal van volgend jaar een aangepast vaccin beschikbaar is dat beter beschermt tegen de besmettelijkere omikronvariant. • Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Momenteel houden 2349 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet.

