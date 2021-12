SGP-leden van Oldebroek willen Tom de Nooijer als lijsttrekker

(beeld nd)

Oldebroek

Het bestuur beraadt zich op zijn positie en treedt in contact met het hoofdbestuur. Voorzitter Hendrik Wielink van het Oldebroekse SGP-bestuur wilde zaterdag desgevraagd niet reageren op het verloop en de uitkomsten van de ledenvergadering.

De groep die zich achter De Nooijer schaart, schrijft zaterdag in een persverklaring te verwachten ‘dat het bestuur spoedig ook daadwerkelijk zal aftreden’. Volgens hen is dat ‘de enige logische uitkomst’ na de aangenomen motie van wantrouwen. De groep leden hoopt dat ‘zo de lucht is geklaard’.

Ook De Nooijer wil niks zeggen over de uitkomsten van de ledenvergadering. Hij verwijst naar zijn toespraak waarmee hij donderdag 16 december voortijdig afscheid nam als SGP-raadslid in Oldebroek. ‘Ik vi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .