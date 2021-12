Hopen dat omikron met lockdown wordt getemd

De nieuwe lockdown is er vooral voor de zekerheid. Is het omikronvirus wel zo gevaarlijk als de modelstudies doen vermoeden – of is de hoogste alarmfase toch wat overdreven?

Den Haag

‘Laten we het hopen.’ Vraag OMT-lid en hoogleraar moleculaire epidemiologie Marc Bonten wat hij precies verwacht van de lockdown die zondag is ingegaan, en die woorden vallen ongeveer om de andere zin.

Laten we hopen dat de gunstige voortekenen uit Zuid-Afrika kloppen en de omikronvariant echt veel minder ziek maakt dan eerdere coronavirussen. Laten we hopen dat de vaccins in elk geval nog goed beschermen tegen ernstige ziekte. En laten we hopen dat de lockdown genoeg is om de zo gevreesde zorgcatastrofe te voorkomen.

Niemand die het weet. Het R-getal onder 1 brengen, zoals bij vroegere lockdowns altijd het geval was, is ditmaal niet zozeer het spel, legt Bonten uit. ‘Alles is erop gericht de ziekenhuisbezetting niet te ver t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .