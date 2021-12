‘Blijf open voor wereld buiten jezelf’

Groningen

Hanneke Muthert, adjunct-hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, doet onderzoek naar het geestelijk welzijn van de mensen in het Groninger aardbevingsgebied. Ze ziet parallellen met de coronacrisis.

‘Het perspectief dat de overheid ons bood was lange tijd: nog even volhouden, dan is het voorbij. En later: na de vaccinatiecampagne zijn we van de pandemie af. Maar nu die boodschappen niet blijken te kloppen, neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat zag ik ook in Groningen gebeuren, waar gedupeerden eerst geen, toen wel, en later toch weer geen compensatie zouden krijgen. Onzekerheid zonder perspectief werkt demoraliserend en tornt aan een wezenlijk aspect van een wereldbeeld: vertrouw..

