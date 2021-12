Onderzoek naar explosief

Rotterdam

Tien woningen aan de Boudewijnstraat in Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag urenlang ontruimd geweest nadat er een explosief door de ruit van een van de huizen was gegooid. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek al snel volgens een politiewoordvoerder dat het explosief niet kon afgaan. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. Wat er precies is aangetroffen, wil de woordvoerder niet zeggen. De bewoners van de ontruimde huizen - het gaat om circa twintig mensen - werden opgevangen in een nabijgelegen hotel maar konden snel weer terug omdat bleek dat het explosief geen schade kon aanrichten. De EOD heeft het explosief meegenomen. <

