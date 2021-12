Een kerstboom voor de kinderen

De jeugd van toen is een historische serie over kind, kerk en school, met soms een actuele ondertoon. Aflevering 10: kerstfeest, kinderfeest.

Tweede kerstdag 1879 was een aangename dag voor de Nederlandse jeugd. Overal in het land werd het kerstfeest tot een vreugdefeest voor kinderen gemaakt. Ze luisterden naar een kerstverhaal en zongen liedjes over de geboorte van Christus. In hun midden stond een kerstboom, verlicht en beladen met geschenken.

Zo ging het ook in Assen, in het gebouw van de Vereeniging van Christelijke belangen. De leden hadden 180 gulden gecollecteerd voor cadeautjes en versnaperingen voor de kinderen die bij ‘den heer De Bruijn ter catechisatie’ gingen. De Bruijn was catechiseermeester.

Na een kerstverhaal van De Bruijn en het zingen van kerstliederen ‘werd het jonge volkje op krentebroodjes en chocolade getracteerd’. Het hoogtepunt van de viering was voor h..

