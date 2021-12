Oud-burgemeester en PvdA-coryfee Ed van Thijn (87) overleden. Hij zag politiek als een opdracht

Als jongetje belandde Eduard van Thijn tot twee keer toe in kamp Westerbork. Waar dat voor veruit de meeste Joden het voorportaal was op weg naar de vernietingingskampen van de nazi’s, werd Ed op wonderlijke wijze daaruit gered. Zijn vader Sal, die voor de Joodse Raad werkte, had zich met succes voor de bevrijding van zijn zoon ingezet. Na achttien onderduikadressen bracht verraad hem opnieuw naar Westerbork. Hij overleefde omdat het kamp door de geallieerden werd bevrijd. Het leven werd voor hem, na deze bijzondere ervaringen, een opdracht. Van Thijn gaf die opdracht vorm in zijn hartstochtelijke manier van politiek bedrijven bij de sociaaldemocraten van Joop den Uyl. De tot politicoloog opgeleid Van Thijn belandde in 1961 op het wetens..

