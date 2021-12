OMT-lid Károly Illy: Alles is afhankelijk van ziekmakende karakter omikronvariant

Er is geen glazen bol, waarmee wetenschappers hoe ziekmakendheid de omikronvariant is, zegt OMT-lid Károly Illy. En dus is de zaterdag afgekondigde lockdown gerechtvaardigd, volgens de kinderarts.

Is deze lockdown absoluut noodzakelijk volgens u?

‘Ja. Er is nog veel onzekerheid over het ziekmakende karakter van de omikronvariant. Het kan meevallen, maar het kan ook tegenvallen. En als het tegenvalt, kunnen we het ons niet permitteren om niets te doen, omdat we dan in problemen komen in de ziekenhuizen. Het is dus verstandig om nu deze strenge maatregelen te nemen. Wij zouden geen knip voor de neus waard zijn als we geen rekening zouden houden met de voorspellingen over deze variant.’

De maatschappelijke impact van een lockdown is enorm. Is het wel gerechtvaardigd een besluit te nemen met zoveel gevolgen, terwijl nog veel onzeker is?

‘Ja, de impact is enorm, maar we kunnen het ons simpelweg niet permitteren risico’s te nemen..

