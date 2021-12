Nederlandse 5G-achterstand groeit door problemen met satellietschotels in Friesland

Écht snel internet via het draadloze 5G-netwerk komt in Nederland later beschikbaar dan gepland. De overheid hoopt de belangrijke 3,5 gigahertz-band vanaf oktober 2022 te veilen, in plaats van april.

Satellietschotels in Burum.

Amsterdam

In Nederland is er al 5G-internet beschikbaar, maar dat maakt alleen gebruik van relatief lage radiofrequenties. Bij draadloos internet geldt: hoe hoger de frequentie van de radiogolven, hoe meer informatie erin kan worden gestopt, dus hoe sneller het internet. De snelheid kan pas écht flink omhoog met de 3,5 gigahertzband. Alleen houden satellietschotels in Friesland een deel van deze frequentieband bezet.

Het gaat om schotels van satellietbedrijf Inmarsat in het Friese Burum, die op grote delen van de wereld noodcommunicatie op zee en in de lucht mogelijk maken. Het bedrijf is verplicht dat met een betrouwbaarheid van 99,9 procent te doen. 5G en deze noodsignalen zouden elkaar storen, waardoor ze niet tegelijkertijd van de freq..

