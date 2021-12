Het is zoeken naar balans voor het grondwaterpeil. ‘Ook onder water blijft methaan ontstaan’

Zegveld

‘Bij droog weer en zuurstofrijke omstandigheden ontstaat in veenbodems het broeikasgas koolstofdioxide oftewel CO 2 . Als het nat is, stopt dat proces en zetten andere bacteriën de CO 2 om in methaan. Onder die zuurstofloze omstandigheden ontstaat ook lachgas. Allebei zijn dat broeikasgassen die de klimaatverandering meer versterken dan CO 2 : een kilo lachgas staat gelijk aan 230 eenheden CO 2 en een kilo methaan aan veertig.’

Directeur Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld, midden in het veenweidegebied van het Groene Hart van Holland, wil maar zeggen: verhoging van het waterpeil in laagveengebied is niet de enige manier om de productie van broeikasgas te stoppen. ‘Het gaat erom de juiste balans te vinden.’ Dat..

