Ombudsman veroordeelt spiritisme bij kindergraven. Maar wat is het? ‘Doden moet je met rust laten en andersom’

Gent

Afgelopen september. Op de Amersfoortse begraafplaats Rusthof zoeken zes mensen, in het donker, contact met ‘spirituele energieën’ van overledenen, waaronder kinderen. Dit deden deze spiritisten met toestemming van de Rusthof-directeur. Maar, zo stelde de Nationale Ombudsman vrijdag in een rapport, dit had niet gemogen. ‘Er is, zo voelen velen dat, een onacceptabele inbreuk gemaakt op de persoonlijke en intieme band met een overleden kind of nabestaande’, aldus de ombudsman. Koenraad Stroeken is hoofddocent Antropologie verbonden aan de Universiteit Gent. Als kenner op het gebied van onder meer traditionele Afrikaanse religies, weet hij veel van het spiritisme.

Wat vindt u van deze zaak?

‘Nabestaanden van overledenen op..

