Kabinet gaat harde lockdown invoeren vanaf zondag tot zeker 14 januari

Alleen de essentiële winkels, zoals supermarkten en dierenwinkels, drogisterijen, opticiens en audiciens, kunnen dan nog open blijven, bevestigen Haagse bronnen. Het kabinet neemt daarmee het advies van het Outbreak Management Team grotendeels over. Er komt geen avondklok.

Vrijdag al was het OMT bijeen. Dat bracht vervolgens een ‘zeer alarmistisch’ rapport uit, bevestigen ingewijden in Den Haag: hoewel nog veel onbekend is over de effecten van de nieuwe omikron-variant, is wel zeker dat die veel besmettelijker is dan de voorgaande varianten.

Omdat er nog veel patiënten uit de vorige golf in de ziekenhuizen liggen, kan een nieuwe opleving snel zorgen voor nieuwe problemen. Het OMT ga..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .